Лиана Джоджуа рассказала, как она постеснялась подойти к Хасбику

Грузинский боец смешанных единоборств Лиана Джоджуа рассказала о том, как она постеснялась познакомиться с блогером Хасбиком.
«Я помню, что мы с девочками красивые вышли из машины. Рядом был припаркован чёрный тонированный «Гелендваген». В нём сидел Хасбик. Он медленно опустил боковое стекло и проводил нас взглядом. Мы тогда постеснялись к нему подходить», — приводит слова Лианы Legalbet.
Напомним, в середине ноября стало известно, что Джоджуа уволена из UFC. Последний бой в американском промоушене Лиана провела с представительницей США Кортни Кейси. Поединок проходил на турнире UFC Вегас 42, который состоялся в ночь с 13 на 14 ноября мск. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американке. Это поражение стало для Джоджуа вторым подряд. В октябре 2020-го она проиграла Миранде Маверик (США).
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