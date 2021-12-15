Сэндхаген рассказал, что помогло Яну прибавить после проигранного первого раунда

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген рассказал, что помогло Петру Яну переломить ход неудачно складывающегося для россиянина поединка.
«Что помогло Яну внести необходимые коррективы после первого раунда? Ну, в целом, таков его стиль. Он начинает свои поединки медленно. Во втором и третьем раундах он прибавляет и берёт своё за счёт высокого темпа. В четвёртом раунде он надрал мне зад, но у меня крепкая челюсть. Я допустил свои ошибки и заплатил за них, так это работает.
Является ли Пётр лучшим боксёром в UFC? Я понятия не имею, не знаю. Он феноменальный кикбоксёр, но я не знаю. Все мы пытаемся стать лучшими бойцами в мире», — сказал Сэндхаген в эфире шоу Ариэля Хельвани MMA Hour на канале MMA Fighting в YouTube.
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