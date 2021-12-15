Кормье назвал фаворита боя Оливейра — Гэтжи

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье рассказал, кого будет считать фаворитом в бою между Чарльзом Оливейрой и Джастином Гэтжи.
«Джастин Гэтжи создаст для него много проблем, потому что он такой же крепкий и выносливый. Но на самом деле у Порье и Гэтжи много общего. Эти парни совсем недавно воевали друг с другом, так что я не думаю, что мы увидим Чарльза Оливейру в роли аутсайдера.
После всего, что сделал Оливейра, он должен считаться фаворитом в бою с Джастином», — приводит слова Кормье MMAJunkie.
В последнем поединке Оливейра встречался с американцем Дастином Порье. Поединок проходил на турнире UFC 269 и завершился победой Чарльза удушающим приёмом.
Что касается Гэтжи, то он в последний раз сражался на турнире UFC 268, где ему противостоял экс-чемпион Bellator, соотечественник Майкл Чендлер. Победителем из той битвы вышел Джастин. Для Гэтжи та победа стала 23-й в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и 7 поражений.
- 15 декабря 2021
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