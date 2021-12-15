Хабиб — Порье: Дастин, просто набери меня, и я сразу же подпишу тебя в Eagle FC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что готов подписать в свою лигу американца Дастина Порье.
«Я готов подписать Дастина в Eagle FC. Если UFC отпустит его, то я сразу буду готов его подписать. Давай, Дастин, просто набери меня», — приводит слова Хабиба ESPN.
В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Чарльзом сейчас является Джастин Гэтжи.
Впоследствии, комментируя поражение от Оливейры, Дастин признался, что по окончании первого раунда думал, что станет чемпионом промоушена.
Ранее вызов Дастину бросил 33-летний американский боец Колби Ковингтон.
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