Хабиб — Порье: Дастин, просто набери меня, и я сразу же подпишу тебя в Eagle FC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что готов подписать в свою лигу американца Дастина Порье.

«Я готов подписать Дастина в Eagle FC. Если UFC отпустит его, то я сразу буду готов его подписать. Давай, Дастин, просто набери меня», — приводит слова Хабиба ESPN.

В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом. Бразилец защитил титул в лёгком весе. Главным претендентом на следующий бой с Чарльзом сейчас является Джастин Гэтжи.



Впоследствии, комментируя поражение от Оливейры, Дастин признался, что по окончании первого раунда думал, что станет чемпионом промоушена.



Ранее вызов Дастину бросил 33-летний американский боец Колби Ковингтон.