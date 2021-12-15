Оливейра: если будет возможность подраться с Конором, то я сделаю это. Дивизион подождёт

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра заявил, что ему интересен бой с Конором Макгрегором, поскольку он выгоден с финансовой точки зрения.

«Если бы в прошлом у меня был шанс драться за пояс или драться с Конором, все знают, что я бы дрался за пояс. Но сейчас я чемпион. А бой с Конором – это очень прибыльный бой.

Если бы у меня была возможность драться с Конором, я бы обязательно с ним подрался. Пояс будет моим независимо от этого. Дивизион должен смириться и немного подождать. Делать больше нечего. Мы должны думать о наших семьях, о наших детях, думать о том, что будет потом.

Я был седьмым номером рейтинга и хотел драться с лучшими претендентами, а они не хотели. Теперь у чемпиона есть имя, мы состоим в одной организации, и я буду драться с тем, кого UFC выставит против меня. Если они скажут, что это Конор, я буду драться с ним. Если они скажут, что это Джастин, я буду драться с ним. Сейчас я просто хочу вернуться домой, отдохнуть с дочерью и уже затем выйти в октагон», — приводит слова Оливейры MMAFighting.