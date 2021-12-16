«Дождь, наверное, был». Алексей Олейник выжал футболку после тренировки
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Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник выложил видео из зала после своей тренировки.
Следующим соперником Олейника станет американский тяжеловес Грег Харди. Поединок запланирован на 22 января следующего года и пройдёт в рамках основного карда турнира UFC 270. Олейник подойдёт к этому противостоянию после трёх поражений подряд – от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака.
Ранее Олейник выложил фотографию с рэпером Джиганом. Не раз сообщалось, что российский музыкант может провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, однако позже ажиотаж вокруг этого события утих, и контракт на бой не был подписан. Сам рэпер позже заявил, что согласился бы на этот бой только из-за денег.
Новость по теме«UFC 301». Алексей Олейник встретился с рэпером Джиганом
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