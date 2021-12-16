«Дождь, наверное, был». Алексей Олейник выжал футболку после тренировки

Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник выложил видео из зала после своей тренировки.

Следующим соперником Олейника станет американский тяжеловес Грег Харди. Поединок запланирован на 22 января следующего года и пройдёт в рамках основного карда турнира UFC 270. Олейник подойдёт к этому противостоянию после трёх поражений подряд – от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака.

Ранее Олейник выложил фотографию с рэпером Джиганом. Не раз сообщалось, что российский музыкант может провести поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, однако позже ажиотаж вокруг этого события утих, и контракт на бой не был подписан. Сам рэпер позже заявил, что согласился бы на этот бой только из-за денег.