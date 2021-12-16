Кевин Ли назвал первого вероятного соперника в лиге Хабиба

29-летний американский бывший боец UFC Кевин Ли, вступивший в промоушен Хабиба Нурмагомедова – Eagle FC, назвал своего первого потенциального оппонента, которым может стать его 39-летний соотечественник, также известный по выступлениям в UFC, — Диего Санчес.
«Они говорили со мной о Диего Санчесе, я мог бы пойти на такой бой. Он является победителем первого сезона The Ultimate Fighter и известен тем, что устраивает великолепные бои. Он не боится драться ни с кем, этот бой имеет смысл как для него, так и для меня. Мы, вероятно, сделаем это.
Я собираюсь пнуть его головой в третий ряд. У Eagle FC есть красивый белый шестиугольник, так что я окровавлю его, напишу на нём своё имя, а затем избавлю его от страданий», — цитирует Ли BJ Penn.
Если Ли возьмёт верх над Санчесом в его дебютном поединке в Eagle FC, он надеется, что это принесёт ему титульный бой в его новой весовой категории 74,8 кг. Кевин считает, что он лучший в этом весе, что является одной из причин, почему он подписал контракт с лигой Хабиба Нурмагомедова.
«Думаю, что все в мире согласны с тем, что это место принадлежит мне. Я был самым горячим свободным агентом, которого только что забрали с рынка. Скоро буду готов к титулу, посмотрим, чем всё это закончится».
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