Кевин Ли обратился к Хабибу Нурмагомедову на русском языке

29-летний американский бывший боец UFC Кевин Ли после вступления в промоушен Eagle FC обратился к его создателю Хабибу Нурмагомедову в «Инстаграме», опубликовав пост на русском языке.

«Уважение орёл», — гласит подпись к посту Ли в «Инстаграме» с опубликованным фото Хабиба.

Ранее Кевин Ли назвал своего первого возможного соперника по Eagle FC – им может стать его 39-летний соотечественник Диего Санчес.

Напомним, Кевин Ли был уволен из UFC после того, как получил 6-месячную дисквалификацию от Атлетической комиссии Невады за проваленный тест на наркотики. 17 ноября комиссия единогласно проголосовала за отстранение Ли до 28 февраля 2022 года. Всему виной положительный результат на амфетамин после теста на наркотики, проведённого после его боя с Даниэлем Родригесом в августе 2021 года на турнире UFC ESPN on 30: Барбоза – Чикадзе.