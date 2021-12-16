Томпсон: Чимаев определённо крутой парень. Когда-то мы наверняка встретимся друг с другом

Четвёртый номер рейтинга полусредневесов UFC Стивен Томпсон поделился мнением о 27-летнем шведском бойце дагестанского происхождения Хамзате Чимаеве.

«Он определенно крутой парень. Увидев его в поединке по борье с Джеком Херманссоном, невольно задаёшь себе вопрос: «Что? Этот парень парень в полусреднем весе?» Это страшный парень с таким качеством борьбы. В какой-то момент времени мы наверняка столкнёмся друг с другом, как и с другими многообещающими парнями», — цитирует Томпсона MMA Junkie.

Свой последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Чимаеву противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил лишь два акцентированных удара. Всего в профессиональной карьере Хамзат провёл 10 поединков, ни разу не проиграв. Имя следующего соперника Чимаева пока неизвестно.