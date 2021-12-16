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Чимаев: поясы BMF и UFC – мои. Я не понимаю, почему у меня до сих пор нет соперника

Чимаев: поясы BMF и UFC – мои. Я не понимаю, почему у меня до сих пор нет соперника
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27-летний шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев опубликовал яркий пост в социальной сети «Твиттер», выразив недоумение тем, что промоушен по-прежнему не нашёл ему соперника.

«Если я говорю, что хочу драться со всеми, то это означает, что именно со всеми, не хочу называть каждого отдельно. Поясы BMF и UFC – мои. Я не понимаю, почему у меня до сих пор нет соперника», — гласит пост Хамзата в «Твиттере».

Напомним, что в 2019 году Хорхе Масвидаль и Нейт Диас разыграли в бою разовый титул BMF, выявляя в этом очном противостоянии «настоящего мерзавца» дивизиона. Тогда Дана Уайт изготовил специальный пояс, а вручал уникальную награду актёр Дуэйн «Скала» Джонсон.

Свой последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, состоявшемся 30 октября. Чимаеву противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Хамзат победил соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда. За четыре боя в UFC Чимаев пропустил лишь два акцентированных удара. Всего в профессиональной карьере Хамзат провёл 10 поединков, ни разу не проиграв. Имя следующего соперника Чимаева пока неизвестно.

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