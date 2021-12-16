Кашоэйра извинилась за «непреднамеренное» выкалывание глаз Робертсон на UFC 269

Бразильская боец в наилегчайшем весе Присила Кашоэйра отрицает, что пыталась специально выколоть глаза канадке Джиллиан Робертсон, чтобы попытаться отразить удушающий прием.
Кашоэйра встретилась с Робертсон на турнире UFC 269 в прошлую субботу, 11 декабря, где проиграла сабмишеном в конце первого раунда. Она подверглась критике в социальных сетях за удар в глаз Робертсон, когда та пыталась провести удушающий приём.
«В мои намерения не входило выколоть ей глаз, когда она лежала на моей спине, я не знала, что удар будет направлен в сторону ее глаза», — цитирует Присилу MMA Fighting.
«Я хотела надавить на её шею. Это было мое намерение, но я была в отчаянии, и это ведь вопрос выживания, верно? Я хотела победить соперницу. Но в мои намерения не входило попадать ей в глаза. Я профессионал, и я уже извинилась перед ней лично и через «Инстаграм», и она была спокойна на этот счёт. Всегда найдутся те, кто будет критиковать вас, верно? Другого пути нет. Я подожду, пока все успокоится, и буду работать над тем, чтобы вернуться более сильной», — добавила бразильянка.
«Я исправлю свои ошибки, — сказала Кашоэйра. — Я еще раз прошу прощения за то, что произошло. Это больше не повторится. Это был вопрос выживания, верно? Но я не знала, что выкалываю ей глаза. Она была у меня на спине, откуда мне было знать?».
Выиграв у Кашоэйры, Робертсон установила рекорд по количеству побед сабмишеном в истории женского UFC — 11.
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