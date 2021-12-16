Кара-Франс — про победу нокаутом над Гарбрандтом: теперь он запомнит моё имя

Новозеландский боец UFC Кай Кара-Франс высказался по поводу победы бою с Коди Гарбрандтом.

«Самое главное, что я вынес из этой недели, это то, что он не воспринимал меня всерьёз.Он сказал, что я умолял его об этом бое. Когда я сказал: «Не волнуйся о Шоне О'Мэлли, волнуйся обо мне», он ответил: «Мне не о чем волноваться».



На взвешивании я дал ему понять, что его ждёт, а он просто рассмеялся, как будто собирался просто пробежаться по мне. Когда я вышел в клетку, чувствовал себя очень спокойным. Я знал, что выиграю этот бой. Теперь он запомнит моё имя», — приводит слова Кара-Франса MMA Fighting.

Поединок Гарбрандта и Кара-Франса продлился всего один раунд. Новозеландец одержал победу техническим нокаутом. Теперь у 28-летнего бойца 23 победы в 31 поединке.