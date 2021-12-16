Сэндхаген: Пётр Ян — один из лучших в мире

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген высказался по поводу проигранного боя с Петром Яном.
«Я дрался хорошо. Не хочу никаких оправданий. Ян — один из лучших в мире. Конечно, мне бы хотелось чуть больше времени на подготовку, но никаких оправданий. Я провёл хороший бой. В первом раунде я был хорош. Во втором тоже, и, проходи наша встреча в Колорадо, судьи бы отдали этот раунд мне. В третьем раунде всё было хорошо до последней минуты, пока он не отправил меня на канвас. Остаток поединка пришлось вести на пляшущих ногах. Я отдаю должное Яну. Он потряс меня и сделал всё, чтобы остаток боя я не мог провести на прежнем уровне. Проигрывать отстойно, но я доволен тем, как провёл поединок», — сказал Сэндхаген в эфире шоу Ариэля Хельвани MMA Hour на канале MMA Fighting в YouTube.
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