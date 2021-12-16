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Хабиб пробежал пять километров после своей пресс-конференции

Хабиб пробежал пять километров после своей пресс-конференции
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне глава промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов выложил фотографию после вчерашней пресс-конференции, которая была посвящена его лиге. По словам россиянина, он пробежал 5 км.

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах.

Напомним, вчера Хабиб также пригласил американца Дастина Порье в свою лигу. В последнем поединке Порье встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

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