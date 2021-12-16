Проводников: я дрался не за деньги и не за титулы. Вдохновлял людей и свой народ

Экс-чемпион мира, россиянин Руслан Проводников высказался по поводу предстоящего боя с Али Багаутиновым.

«Посмотрите, в какой я отличной форме. Всё здорово, всё классно, жду не дождусь, когда будет 19-е число. Хочу выйти в ринг, уже не терпится. Я больше пяти лет не ощущал ничего подобного, для меня это сейчас сравнимо… Представьте те чувства и эмоции, когда я был клиентом крупнейших боксёрских телеканалов. Быть участником этой индустрии — невероятно, думал, что уже не испытаю такого. Спасибо организаторам, что они возвращают меня в то время, когда я дрался не за титулы и за деньги, а дрался за идею и за мечту. Вдохновляя людей, свой народ, молодёжь, хулиганов с улицы, и заставлял их верить, что они могут точно так же. Человек может всё, ему мешают только лень, страх и низкая самооценка», — сказал Проводников на открытой тренировке в Москве перед боем с Багаутиновым.

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