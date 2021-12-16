«У них обоих крутые шансы выиграть». Шлеменко высказался о бое Харитонова со Спонгом

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко поделился мнением по поводу предстоящего боя россиянина Сергея Харитонова и голландца Тайрона Спонга в лиге Хабиба Нурмагомедова.

«Даже если был вариант с Сильвой, то Харитонов — тоже интересный выбор. Для российской публики это супер. Топовых бойцов не так много. Конечно, Харитонов может представлять российские ММА. Это же ни на что не влияет. Болельщики сами для себя решат — интересен им Харитонов или нет.



Его бой со Спонгом должен быть крутым. У них обоих крутые шансы выиграть. Посмотрим, что окажется сильнее — российская школа бокса или голландский кикбоксинг», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.