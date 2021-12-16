Харитонов — об А. Емельяненко: с удовольствием набью физиономию этому пареньку бесплатно

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказался о возможном бое с Александром Емельяненко.
«Александр Емельяненко может болтать всё что угодно. Фишками я там какими-то попросил, не фишками… Ребятам, которые хотели организовать этот бой, я сказал: «Ребят, у вас, если вы меня попросите, я с удовольствием набью физиономию этому пареньку бесплатно. Бесплатно! Бес-плат-но! Для других организаций это будет стоит денег. А у вас выступлю бесплатно». Не вру. Говорю: «Если вы готовы организовать, договаривайтесь с ним». А он какие-то гонорары баснословные запросил. Они говорят: «Серый, с ним невозможно разговаривать. Он там придумывает, цифры какие-то понаписал». Ну, он или Азамат Бостанов — не знаю, кто-то из них. Не знаю, с кем они разговаривали, но понаписали там цифр каких-то непонятных.
Продолжаются ли переговоры? Не знаю. Я ребятам сказал: «Договоритесь, и я готов драться у вас бесплатно. Для других это будет стоит денег. А для вас, потому что у нас дружеские отношения, сделаю всё бесплатно», — приводит слова Харитонова «Спорт-экспресс».
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