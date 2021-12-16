Проводников: я начинал драться в кабаках, платили по сто баксов за раунд

Экс-чемпион мира, россиянин Руслан Проводников рассказал, как начинал свою профессиональную карьеру.

«Я начинал драться в кабаках, платили по сто баксов за раунд. Дрался, чтобы прокормить семью. Я хотел стать чемпионом мира, чтобы принести благосостояние близким. Но потом понял, что титул чемпиона мира сам по себе не приносит ни славы, ни денег. Есть много чемпионов мира, которых вы не помните, даже я их не помню. Люди приходят на имя. Я владел всего одним чемпионским титулом и проиграл его в первой же защите, но за меня боролись телеканалы. Люди приходят на имя.



Я 10 лет дрался и жил в Америке, но понял, что оставаться там не хочу. Это другая сторона, другой менталитет. Я принципиально живу там, где я родился — в посёлке Берёзово. И дети мои родились там же. Поэтому живу на родине и стараюсь ей помогать. Хотя, конечно, я мог бы оформить гражданство США и там остаться. Но я не хочу жить для себя. Хочу оставить о себе память, историю. Для понимания, в моём посёлке только нынешним летом скоростной интернет появился. Но я все тяготы и трудности переношу со своими земляками», — сказал Проводников на пресс-конференции в Москве.