Багаутинов: каждый день в Америке был для меня мучением. В России я кайфую

Российский боец смешанных единоборств Али Багаутинов сравнил свою жизнь в США и России.

«Каждый день в Америке был для меня мучением. Я кайфую от того, что живу в России, всегда могу приехать к себе на родину. Увидеть своё село, увидеть родных, побегать по полям и горам. Здесь я могу быть свободным», — сказал Багаутинов на пресс-конференции в Москве.

Напомним, Али Багаутинов проведёт бой с Русланом Проводниковым в Москве 19 декабря на «ВТБ-Арене» в рамках благотворительного шоу в поддержку тяжелобольных детей «Драться, чтобы спасти».



В активе Проводникова 30 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 25 побед (18 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последний поединок Руслан провёл в июне 2016 года, его соперником был Джон Молина. Молина одержал победу единогласным решением судей.



Багаутинов одержал 21 победу и потерпел 7 поражений в смешанных единоборствах. На его счету два боя в профессиональном боксе, в которых он одержал две победы.