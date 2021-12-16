Льюис рассказал, зачем плюнул в еду Олейника

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис рассказал, зачем плюнул в еду Алексея Олейника. Инцидент произошёл незадолго до очной дуэли американца с россиянином.
«Зачем я плюнул ему в еду? Мне нужно было, чтобы он проиграл. Нужно было оказывать на него давление. Так что я решил сделать это», — рассказал Льюис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.
Напомним, Олейник и Льюис встретились в августе 2020 года. Американец нокаутировал Алексея на старте второго раунда. В предстоящие выходные Деррик проведёт очередной поединок в UFC, его соперником станет Крис Докос. Это будет его первый бой после поражения от Сириля Гана.
Полное эксклюзивное интервью с Дерриком Льюисом выйдет на «Чемпионате» сегодня, 16 декабря.
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