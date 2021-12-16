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Льюис рассказал, зачем плюнул в еду Олейника

Льюис рассказал, зачем плюнул в еду Олейника
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Деррик Льюис рассказал, зачем плюнул в еду Алексея Олейника. Инцидент произошёл незадолго до очной дуэли американца с россиянином.

«Зачем я плюнул ему в еду? Мне нужно было, чтобы он проиграл. Нужно было оказывать на него давление. Так что я решил сделать это», — рассказал Льюис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

Напомним, Олейник и Льюис встретились в августе 2020 года. Американец нокаутировал Алексея на старте второго раунда. В предстоящие выходные Деррик проведёт очередной поединок в UFC, его соперником станет Крис Докос. Это будет его первый бой после поражения от Сириля Гана.

Полное эксклюзивное интервью с Дерриком Льюисом выйдет на «Чемпионате» сегодня, 16 декабря.

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