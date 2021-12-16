Александр Усик забавно прервал интервью Эдди Хирна
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В сети появилось забавное видео, на котором чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик прервал интервью влиятельного британского промоутера Эдди Хирна.
Публикация доступна в «инстаграме» lomus_official.
Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
Ранее чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри из Великобритании не включил Усика в список желаемых соперников на 2022 год.
Новость по темеФьюри не включил Усика в список желаемых соперников на 2022 год
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