Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик забавно прервал интервью Эдди Хирна

Александр Усик забавно прервал интервью Эдди Хирна
Комментарии

В сети появилось забавное видео, на котором чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик прервал интервью влиятельного британского промоутера Эдди Хирна.

Публикация доступна в «инстаграме» lomus_official.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.

Ранее чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри из Великобритании не включил Усика в список желаемых соперников на 2022 год.

Новость по теме
Фьюри не включил Усика в список желаемых соперников на 2022 год
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021