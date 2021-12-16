Денис Лебедев дал прогноз на бой Проводников — Багаутинов

Экс-чемпион мира WBA, IBF Денис Лебедев поделился ожиданиями от поединка российского боксёра Руслана Проводникова и бойца ММА Али Багаутинова.



«Бой Проводников — Багаутинов интересен для меня тем, что я хочу посмотреть, насколько Руслан сейчас находится в форме. Это зрелищный боец, который дрался с сильнейшими противниками. Хочу посмотреть, что от него осталось, насколько он сегодня тот Проводников, который был. В карьере у Руслана и Али у обоих получился скомканный конец. Поэтому мотивация у них обоих будет одна — победить, доказать, что он сильнее, а не его оппонент. Бой должен быть на грани фола, что называется.



Проводников — это Сибирский Рокки. Мы выросли на фильме «Рокки», мы видели упорство, труд, преодоление трудностей, все препятствия, все эти качества сконцентрированы в его прозвище на профессиональном ринге. Сибирский Рокки — это наш парень, из глубинки, который доказал, кем может стать любой, если каждый день выкладываться на 100%, главное, отдавать себя всего процессу, как говорит Костя Цзю, «до усталости и ещё 5 раз» — вот это в стиле Руслана.



Али подготовленный боец, ему что бороться, что боксировать. У Руслана, конечно, опыта побольше а боксе. Но, учитывая большую паузу, моё мнение, что бой будет примерно равный с небольшим преимуществом Проводникова. Не думаю, что Руслан уничтожит Али, нет, но всё-таки он его, наверное, перебьёт. Я смотрю на их трэш-токинг, такой миролюбивый, добродушный, без оскорблений, моё мнение — победит Руслан Проводников. Но если будет возможность добить Али, Руслан этого ни в коем случае не будет делать. Если же победит Али, то, мне кажется, он Руслана добьёт. Поединок будет, конечно, 100% зрелищный, начинаться он будет с раскачки, но с каждым раундом станет всё нарастать и нарастать. Болеть буду за Руслана Проводникова однозначно», — рассказал Денис Лебедев «Чемпионату».

Поединок Проводников — Багаутинов пройдёт 19 декабря в Москве на «ВТБ Арене» в рамках благотворительного шоу «Драться, чтобы спасти».