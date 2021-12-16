Папин: команда Сауля Альвареса может купить Макабу

Боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин поделился мыслями о потенциальном противостоянии абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса с чемпионом мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Илунгой Макабу. Россиянин не исключил, что Макабу может сдать бой мексиканцу.

«На мой взгляд, Макабу, как ни крути, сильнее физически, мощнее. Альваресу будет сложно нанести Илунге какой-то урон. Но команда Канело может либо загнать Макабу в какие-то рамки либо просто купить его, потому что Макабу никогда не видел таких денег», — рассказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микаилом Гусейновым.

Напомним, Папин должен был подраться за титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе с победителем схватки Илунга Макабу — Табисо Мчуну, однако Макабу в случае победы над Мчуну подерётся с Альваресом. В WBC уже санкционировали соответствующий поединок.