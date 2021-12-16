Друг Макгрегора оскорбительно высказался о лиге Хабиба

Друг и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Диллон Дэнис оскорбительно высказался о лиге Eagle FC. Дэнис отреагировал в «инстаграме» на новость ESPN о проведении турниров лиги Хабиба Нурмагомедова на территории США.
«Eagle FC — лига бомжей», — написал Дэнис в комментариях в «инстаграме».
Напомним, лига Хабиба Eagle FC 28 января проведёт первый турнир на территории США, В главном событии вечера встретятся россиянин Сергей Харитонов и Тайрон Спонг.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
- 16 декабря 2021
-
20:53
-
20:11
-
19:53
-
18:49
-
17:48
-
16:47
-
15:36
-
15:11
-
14:41
-
14:36
-
14:27
-
14:09
-
14:03
-
13:55
-
13:13
-
13:09
-
12:54
-
12:17
-
11:29
-
11:19
-
10:48
-
10:05
-
09:43
-
09:11
-
05:32
-
05:15
-
02:59
-
02:43
-
02:27
-
01:56
-
01:35
-
00:40
- 15 декабря 2021
-
23:47
-
23:33
-
22:22