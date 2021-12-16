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Друг Макгрегора оскорбительно высказался о лиге Хабиба

Друг Макгрегора оскорбительно высказался о лиге Хабиба
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Друг и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Диллон Дэнис оскорбительно высказался о лиге Eagle FC. Дэнис отреагировал в «инстаграме» на новость ESPN о проведении турниров лиги Хабиба Нурмагомедова на территории США.

«Eagle FC — лига бомжей», — написал Дэнис в комментариях в «инстаграме».

Напомним, лига Хабиба Eagle FC 28 января проведёт первый турнир на территории США, В главном событии вечера встретятся россиянин Сергей Харитонов и Тайрон Спонг.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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