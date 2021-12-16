Бетербиев со второй попытки успешно прошёл взвешивание перед боем с Брауном

Чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев сумел успешно пройти процедуру взвешивания перед боем с американцем Маркусом Брауном, сообщает пресс-служба WBC. Бетербиев со второй попытки показал на весах 175 фунтов, уложившись в лимит весовой категории.



Оппонент Бетербиева показал на весах 174,6 фунта, успешно пройдя взвешивание с первой попытки.



Бой Бетербиева и Брауна состоится 17 декабря на арене в Монреале (Канада).

Дебют 36-летнего Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Последний поединок он провёл в марте 2021 года, нокаутировав немца Адама Дайнеса, бой состоялся в Москве. Всего на счету российского боксёра 16 побед в 16 поединках, все бои он выиграл нокаутом. Что касается 30-летнего Брауна, то у него 24 победы при одном поражении.