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С Джона Джонса сняли обвинения в домашнем насилии

С Джона Джонса сняли обвинения в домашнем насилии
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс заключил сделку о признании вины с прокуратурой штата Невада по делу о домашнем насилии, сообщает MMAFighting. Боец отказался оспаривать наказание за мелкое правонарушение. Джонсу предписали выплатить жертве компенсацию в размере $ 750 и пройти курсы по управлению гневом.

Напомним, в сентябре Джонса арестовали по подозрению в домашнем насилии. Спортсмену были предъявлены обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.

Напомним, ранее Джонс объявил о переходе в тяжёлый вес, но с тех пор так и не провёл ни одного боя. Простой Джонса продолжается уже почти два года. Предполагалось, что американский боец проведёт поединок с чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам президента UFC Даны Уайта, следующий бой Джонса планируется не ранее 2022 года. В августе спортсмен вернулся к тренировкам.

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