Джейку Полу подарили пояс стоимостью $ 500 тыс., украшенный часами «Ролекс» и «Картье»

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол показал в своих социальных сетях пояс, разработанный и раскрашенный известным уличным художником Алеком Монополия.



«Мой пояс «Самому ценному боксёру», разработанный и раскрашенный Алеком Монополия — мой рождественский подарок за $ 500 тыс. Он расписан вручную одним из самых великих художников нашего поколения и украшен сумкой Hermes Birkin, вшитой сбоку, а также бриллиантовыми часами «Картье» и «Ролекс». Два дня до боя», — написал в своём «твиттере» Джейк Пол.

18 декабря Джейк Пол проведёт реванш с Тайроном Вудли. Противостояние должно состояться в Тампе (Флорида, США).



Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле 2020-го он был официально уволен из UFC.