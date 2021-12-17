Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол рассказал, что собирается начать заниматься ММА с тренером Хабиба

Джейк Пол рассказал, что собирается начать заниматься ММА с тренером Хабиба
Комментарии

24-летний американский боксёр и видеоблогер Джейк Пол рассказал о желании попробовать свои силы в ММА под руководством тренера команды Хабиба НурмагомедоваХавьера Мендеса.

«Не понимаю, если занимаюсь боксом на таком высоком уровне, то почему я не могу показывать аналогичный уровень и в ММА. Я собираюсь тренироваться у тренера из команды Хабиба – Хавьера Мендеса», — цитирует Джейка Пола аккаунт ESPN в «Инстаграме».

Напомним, 18 декабря Джейк Пол проведёт реванш с Тайроном Вудли. Противостояние должно состояться в Тампе (Флорида, США).

Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле 2020-го он был официально уволен из UFC.

Новость по теме
Джейку Полу подарили пояс стоимостью $ 500 тыс., украшенный часами «Ролекс» и «Картье»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021