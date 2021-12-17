Боец UFC Крис Докос назвал возможную причину поражения Волкова от Льюиса

32-летний американский боец UFC Крис Докос поделился мнением о поединке россиянина Александра Волкова с его будущим оппонентом экс-претендентом на титул в тяжёлом весе Дерриком Льюисом.
«Волков был великолепен в том бою. Но я бы не хотел называть Льюиса везучим из-за того, что он смог нокаутировать в самом конце раунда. Может быть, у Волкова случился ментальный сбой, из-за чего он опустил руку, за что его Деррик наказал и занёс правый оверхенд. При этом не могу не отметить, что Волков — очень талантливый боец, который очень давно выступает на высоком уровне. Вместе с тем не берусь судить, был ли там лаки панч или нет. Я считаю, что такие вещи заранее заготавливают, хотя невозможно предугадать, когда их нужно наносить — в первые или последние 5 секунд боя», — сказал Докос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.
Напомним, поединок Александра Волкова и Деррика Льюиса состоялся в 2018 году на турнире UFC 229. Волков захватил инициативу с самого начала боя, но не сумел реализовать своё преимущество и ошибся в концовке поединка. Американский боец отправил россиянина в нокаут за 11 секунд до конца боя. Тот бой проходил в андеркарде поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
Полное интервью Криса Докоса уже доступно на «Чемпионате».
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