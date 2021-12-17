Роган назвал причины сенсационного поражения Нуньес в бою с Пеньей

Известный комментатор UFC Джо Роган поделился мыслями о причинах неожиданного поражения бразильянки Аманды Нуньес в титульном поединке с американкой Джулианной Пеньей.



«Она старалась побыстрее расправиться с Джулианной, а когда не вышло, была уже чертовски уставшей. Но для чемпионки мира в двух дивизионах и величайшей женщины-бойца всех времён, каковой является Аманда, непростительно так уставать во втором раунде.



Кроме того, никогда нельзя недооценивать противника. Я говорил об этом ещё до их боя. Ведь когда такое происходит, всякое может случиться», — сказал Роган в подкасте Joe Rogan Experience.



Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов. Напомним, для Нуньес это была 10-я защита чемпионского пояса. На счету бразильской спортсменки сразу несколько статистических рекордов UFC.