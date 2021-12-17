ФОМ: Хабиб Нурмагомедов признан человеком года в спорте

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов был признан человеком года в спорте. Это следует из результата опроса, проведённого Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Экс-чемпиона UFC выбрали 3% респондентов. Второе место разделили капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (2%), прославленный российский боец Фёдор Емельяненко (2%) и форвард футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба (2%).
Не выбрали никого 15% опрашиваемых, 58% затруднились ответить.
Опрос был проведён с 4 по 5 декабря в 53 субъектах Российской Федерации, в 104 населённых пунктах среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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