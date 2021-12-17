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Фьюри — об Усике: рядом со мной он выглядит как средневес

Фьюри — об Усике: рядом со мной он выглядит как средневес
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о чемпионе мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александре Усике, предположив, что в бое-реванше с Энтони Джошуа, Александр добудет победу нокаутом.

«Александр снова победит Джошуа в их матче-реванше. Наверное, на этот раз всё закончится нокаутом. Он очень хороший боксёр. Хотя вот недавно мы были здесь в компании, и он выглядел рядом со мной как средневес», — приводит слова Фьюри Daily Mail.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.

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