«Я не удивлена». Крис Сайборг — о сенсационном поражении Нуньес

Чемпионка Bellator, представительница Бразилии Крис Сайборг высказалась о причинах неожиданного поражения своей соотечественницы Аманды Нуньес в титульном поединке с американкой Джулианной Пеньей. Соперницы встречались на UFC 269.



«Знаете, я не удивлена. Я выбрала Джулианну Пенью, потому что из пяти поражений, которые Аманда потерпела, четыре были в том же стиле, что и проигрыш в бою с Джулианной. Нуньес представляет опасность лишь в самом начале, в первом раунде. Если продержаться на старте, то с ней вполне можно сражаться», — приводит слова Сайборг BJ Penn со ссылкой на Combat Sports on Fanatics View.



Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов.

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