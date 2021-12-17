Иван Штырков дал прогноз на бой Багаутинов — Проводников

Боец ACA Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил» дал прогноз на предстоящий бой, в ходе которого встретятся боксёр Руслан Проводников и боец ММА Али Багаутинов. Их поединок пройдёт по правилам бокса в Москве в рамках благотворительного турнира «Драться, чтобы спасти».



«Конечно, бой Проводников — Багаутинов — событие интересное. В первую очередь хочется посмотреть на противостояние ММА-бойца и профессионального боксёра. И это интересно тем, что собранные деньги ребята передадут на благотворительность. Очень круто, когда такие спортсмены за счёт своей медийности могут помочь людям. Также интересно посмотреть на двух профессионалов. Раньше я высказывался насчёт боя Макгрегор — Мейвезер, что я против такого смешивания, но, может, на тот момент не совсем понимал, о чём идёт речь, не смотрел глубже. Сам посыл очень интересен и благороден.



Сейчас к этому бою приковано большое внимание. Руслан — заслуженный мастер своего дела, профессиональный спортсмен, жёсткий боксёр. В своё время он был очень опасен для любого противника. Я знаю, что он поддерживает физическую форму, пусть даже и не боксирует профессионально на ринге, но его навыки никуда не денутся. Как говорят, «мастерство не пропьёшь». Я не думаю, что будет жёсткая «заруба», хотя всё может быть. Али с профессиональным боксёром будет сложно, хотя боксёрские навыки и у Багаутинова очень хороши. Я думаю, что это не будет «лёгкой прогулкой» для Руслана. Будет хорошее противостояние. Это не с блогерами боксировать, как сейчас любят делать. Ему будет нелегко, возможно, он будет близок к поражению. Но я не рассматриваю этот бой как какой-то принципиальный поединок или бой за титул, ребята делают благородное дело. При этом уверен, что они устроят интересное шоу.



Мой прогноз — мне кажется, это будет дружеская ничья. Но, конечно, если бы это был профессиональный бокс, Руслан был бы в своих лучших кондициях, думаю, был бы исход в пользу Руслана. Отдаю предпочтение нашему «Сибирскому Рокки» и думаю, что он выиграет по очкам», — приводит слова Штыркова пресс-служба турнира.

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