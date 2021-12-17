«Главная мотивация — помочь больным детям». Багаутинов — о бое с Проводниковым

Бывший боец UFC Али Багаутинов рассказал, что его мотивирует перед боем с бывшим чемпионом мира по боксу по версии WBO в первом полусреднем весе Русланом Проводниковым.
«Я мечтал об этом бое ещё с тех пор, как увидел бой Руслана с Тимоти Брэдли. Тогда я просто отправил эти мысли в космос, сказал себе: «Я бы с ним подрался». Главная цель и мотивация нашего противостояния, она, как и в нашем лозунге – «Драться, чтобы спасти».
Вчера мы были в онкологическом центре. Я видел детей, которым пойдут эти деньги, и у меня просто слёзы на глазах наворачивались. Я готов отдать всё, чтобы помочь им, и неважно, что будет на ринге. Главное, чтобы был результат, чтобы люди пришли, купили билеты и поддержали нашу идею. Каждый купленный билет, сколько бы их ни было, внесёт свой вклад в это дело», — приводит слова Багаутинова Metaratings.
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