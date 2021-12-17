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Исмаилов — о критике от Тактарова: сделаю ему скидку из-за его образа жизни. Не пейте

Исмаилов — о критике от Тактарова: сделаю ему скидку из-за его образа жизни. Не пейте
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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов высказался о критике первого российского чемпиона турнира UFC Олега Тактарова. Напомним, ранее Тактаров критически оценил уровень бойца Магомеда Исмаилова после поражения от Владимира Минеева, назвав его «водителем розового «Мерседеса».

«Если не обрезать эту фразу, то складывается впечатление, что этот человек плохо связывает мысли в своей голове. Это Олег Тактаров? Я и хотел сказать, что кто-нибудь из бухающих. Кто это ещё мог сказать.

Я даже не буду в ответ говорить. Я сделаю ему скидку по причине его образа жизни, вот и всё. Исходите из этого и не пейте.

Слушайте Александра Шлеменко, он вам чанду не посоветует», — сказал Магомед Исмаилов в интервью YouTube-каналу Азамата Бостанова.

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