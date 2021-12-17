Джастин Тафа стал первым тяжеловесом в истории UFC, провалившим взвешивание

В ночь с 18 на 19 декабря мск в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Вегас 45, в главном событии которого встретятся два американских бойца Деррик Льюис и Крис Дакас. По итогам церемонии взвешивания Льюис оказался на 13 кг тяжелее своего оппонента.



В предварительном карде состоится бой в тяжёлом весе, в котором австралиец Джастин Тафа встретится с американцем Гэрри Хансакером. Тафа стал первым тяжеловесом в истории UFC, который не уложился в рамки тяжёлой весовой категории на взвешивании. По итогам взвешивания вес австралийца составил 121,1 килограмма. Он превысил лимит тяжёлого веса на 450 граммов.

UFC Вегас 45

Основной кард



Деррик Льюис (120,2 кг) – Крис Дакас (106,82 кг)

Стивен Томпсон (77,34 кг) – Белал Мухаммад (77,34 кг)

Аманда Лемос (52,16 кг) – Анджела Хилл (52,39 кг)

Рафаэль Ассунсао (61,69 кг) – Рики Симон (61,46 кг)

Диего Феррейра (70,76 кг) – Матеуш Гэмрот (70,53 кг)

Даррен Элкинс (66 кг) – Каб Свонсон (66 кг)



Предварительный кард



Джеральд Мершарт (84,14 кг) – Дастин Штольцфус (84,14 кг)

Раони Барселос (61,46 кг) – Виктор Генри (61,69 кг)

Джастин Тафа (121,11 кг) – Гэрри Хансакер (108,18 кг)

Сиджара Юбэнкс (57,83 кг) – Мелисса Гатто (56,7 кг)

Чарльз Жорден (66 кг) – Андре Эвелл (65,77 кг)

Ракель Пеннингтон (65,77 кг) – Мэйси Чиассон (67,36 кг)

Джош Парисян (118,84 кг) – Донтэл Майс (116,35 кг)

Джордан Лавитт (70,53 кг) – Мэтт Сейлес (70,53 кг).