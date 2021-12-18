Стали известны результаты турнира ACA 134

В Краснодаре состоялся турнир ACA 134, в главном событии которого встретились два российских бойца Али Багов и Андрей Кошкин. Главный бой вечера продлился все пять раундов и завершился победой Багова единогласным решением судей.



Результаты турнира ACA 134



Али Багов победил Андрея Кошкина единогласным решением судей

Ислам Омаров победил Джихада Юнусова единогласным решением судей

Венер Галиев победил Артёма Дамковского удушающим приёмом (Раунд 3, 4:00)

Хусейн Халиев победил Александра Бутенко раздельным решением судей

Алексей Полпудников победил Диего Брандао техническим нокаутом (Раунд 3, 0:54)

Хусейн Кушагов победил Бартоша Лещко нокаутом (Раунд 2, 1:37)

Мухамед Коков победил Павела Гордеева единогласным решением судей

Ислам Мешев победил Клеверсона Силву раздельным решением судей

Ибрагим Магомедов победил Даниеля Соузу Перейру техническим нокаутом (Раунд 1, 1:27)

Махочи Сагитов победил Леонардо Лимбергера раздельным решением судей

Мурат Гугов победил Дмитрия Микуцу удушающим приёмом (Раунд 3, 4:14).

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