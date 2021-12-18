Тилл назвал Оливейру сильнейшим легковесом UFC, включая Хабиба Нурмагомедова
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28-летний английский боец UFC Даррен Тилл с восхищением отозвался о бразильце Чарльзе Оливейре после его победы над Дастином Порье на недавнем карде UFC 269.
«По мнению многих Чарльз Оливейра был аутсайдером в бою с Порье, и вы можете спросить любого, я люблю Дастина и знаю этого парня много лет, он отличный человек, но любой, кто спросил меня, я бы сказал: «Оливейра выиграет бой».
Более того, Оливейра лучший легковес на планете прямо сейчас, включая Хабиба, он лучший легковес на планете. Доверьтесь мне», — цитирует Тилла First Sportz.
Видео ярких моментов боя Оливейра – Порье доступно на «Чемпионате».
Ранее Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что уже в 2022 году Чарльз Оливейра и Ислам Махачев могут провести бой.
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