Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тилл назвал Оливейру сильнейшим легковесом UFC, включая Хабиба Нурмагомедова

Тилл назвал Оливейру сильнейшим легковесом UFC, включая Хабиба Нурмагомедова
Комментарии

28-летний английский боец UFC Даррен Тилл с восхищением отозвался о бразильце Чарльзе Оливейре после его победы над Дастином Порье на недавнем карде UFC 269.

«По мнению многих Чарльз Оливейра был аутсайдером в бою с Порье, и вы можете спросить любого, я люблю Дастина и знаю этого парня много лет, он отличный человек, но любой, кто спросил меня, я бы сказал: «Оливейра выиграет бой».

Более того, Оливейра лучший легковес на планете прямо сейчас, включая Хабиба, он лучший легковес на планете. Доверьтесь мне», — цитирует Тилла First Sportz.

Видео ярких моментов боя Оливейра – Порье доступно на «Чемпионате».

Ранее Хабиб Нурмагомедов выразил мнение, что уже в 2022 году Чарльз Оливейра и Ислам Махачев могут провести бой.

Новость по теме
Хабиб Нурмагомедов: Оливейра и Махачев могут провести бой в конце 2022 года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021