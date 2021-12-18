Магомед Исмаилов назвал наиболее вероятного следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов предположил, что его следующим соперником станет бразилец Марсио Сантос.



«Наиболее вероятный следующий оппонент — Марсио Сантос. Будем бить гамача, так сказать. В кои-то веки буду бить «лысую голову». Но по лыске буду стараться не бить. Самое важное — заинтересованность публики. Сейчас люди заинтересованы в гамаче — будет им гамач», — сказал Исмаилов в интервью ютуб-каналу Азамата Бостанова.



Он также высказался по поводу потенциального боя с Александром Шлеменко.



«Конечно, мне было бы интересно провести с ним бой. Это респект-бой, битва характеров. Я бы прочертил черту и сказал — дальше ты не пойдёшь, Саша. Для меня Шлеменко — рубака, и мы с ним зарубились бы. И люди кричали бы «Вау!». Это продолжалось бы 25 минут. Мы же не можем сказать, что я боец трёх или двух раундов», — сказал Исмаилов.



«Я не могу сказать, что я так силён в партере. Я силён в борьбе, в партере я не так хорош. Бой по боксу с Минеевым — вообще не проблема. Можно хоть в один вечер с Александром Емельяненко, если это по боксу», — заключил Магомед Исмаилов.

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