Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Узнали солдатика?» Александр Емельяненко встретился с актёром известного сериала

«Узнали солдатика?» Александр Емельяненко встретился с актёром известного сериала
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил свежий пост в своём «инстаграме», где опубликовал фотографию с актёром театра и кино Амаду Мамадаковым.

«Встретил солдатика! Узнаёте?», — обратился Емельяненко к своим подписчикам, комментируя совместный снимок.

Родившийся на Алтае Амаду Мамадаков обрёл широкую популярность после своей роли рядового Ивана Вакутагина в известном телесериале «Солдаты».

Напомним, в последнем поединке Александр Емельяненко проиграл бразильцу Марсио Сантосу. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего он был вынужден сдаться.

Для российского бойца это поражение стало девятым в карьере. Александр не выигрывает в профессиональных смешанных единоборствах уже на протяжении трёх поединков. До этого он потерпел поражение нокаутом от Магомеда Исмаилова и свёл вничью поединок с Тони Джонсоном. В общей сложности в его активе 28 побед, одна ничья и девять поражений.

Новость по теме
«Ждите новый клип — ползи, ползи, ползи». А. Емельяненко — о втором бое с Тарасовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021