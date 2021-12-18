Кличко разместил фото с Крузом: «Учитесь у лучших»

Владимир Кличко, украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, разместил в своём «инстаграме» фото, на котором он сидит в кабине вертолёта с американским актёром Томом Крузом.
«Не все миссии невыполнимы, если вы работаете с правильными людьми в команде. Учитесь у лучших», — прокомментировал кадр Кличко.
Напомним, 45 –летний Владимир Кличко, завершивший карьеру в 2017 году, 15 декабря 2021 года провёл спарринг на ринге. Украинский боксёр неоднократно говорил, что может вернуться в бокс ради того, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира в супертяжёлом дивизионе. Владимир Кличко провёл 69 боёв, одержав 64 победы при пяти поражениях. Он владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, IBO и WBA.
«Миссия невыполнима» — серия фильмов-боевиков из шести частей, выпускается с 1996 года по настоящее время и основана на одноимённом телесериале. В центре сюжета — история агента Итана Ханта, которого на протяжении всех серий играет Том Круз.
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