Дмитрий Бивол заявил о готовности провести бой с Александром Гвоздиком

Действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрий Бивол высказался на тему своего потенциального боя с украинцем Александром Гвоздиком.



«Меня заводят такие бои, когда я двигаюсь вперед. Если честно сказать, я и с Умаром Саламовым не очень-то хотел боксировать. В каком смысле не очень-то хотел? Мне охота тоже что-то получать от боев, а не просто быть шансом для кого-то – для возвращения или чтобы кто-то завоевал титул.



Мне охота самому получать шансы побоксировать за другой титул. Но из-за неимения таких серьезных шансов, конечно, я соглашаюсь на такие бои. Поэтому если сложатся карты, то почему нет?», – рассказал Бивол в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.



Напомним, 11 декабря Бивол одержал победу над Саламовым в рамках вечера бокса в Екатеринбурге. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Дмитрию Биволу (119-109, 118-109, 118-110).



Дмитрий Бивол одержал 19-ю победу в 19 поединках в карьере. Умар Саламов потерпел второе поражение в карьере. На его счету 28 поединков, в которых он одержал 26 побед.



Бой в Екатеринбурге для Бивола стал первым на территории России с 2017 года. На протяжении пяти лет он развивал свою карьеру в США.