Нуньес — после поражение в бою с Пеньей: я вернусь
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Боец смешанных единоборств, бразильянка Аманда Нуньес разместил пост в своём «твиттере», посвящённый поражению, которая она потерпела в поединке с американкой Джулианной Пеньей на турнире UFC 269.
«Неудачи пройдут. Я вернусь», — написала Нуньес.
Фотографию можно посмотреть на странице Аманды Нуньес в «Твиттере».
Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов. Напомним, для Нуньес это была 10-я защита чемпионского пояса. На счету бразильской спортсменки сразу несколько статистических рекордов UFC.
Ранее о причинах поражение Нуньес высказалась чемпионка Bellator, представительница Бразилии Крис Сайборг.
Новость по теме«Я не удивлена». Крис Сайборг — о сенсационном поражении Нуньес
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