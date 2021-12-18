Нуньес — после поражение в бою с Пеньей: я вернусь

Боец смешанных единоборств, бразильянка Аманда Нуньес разместил пост в своём «твиттере», посвящённый поражению, которая она потерпела в поединке с американкой Джулианной Пеньей на турнире UFC 269.



«Неудачи пройдут. Я вернусь», — написала Нуньес.

Фотографию можно посмотреть на странице Аманды Нуньес в «Твиттере».

Действующая чемпионка Нуньес проиграла впервые с 2014 года, пропустив множество ударов и попавшись на удушающий приём во втором раунде. Аманда лишилась одного из своих чемпионских поясов. Напомним, для Нуньес это была 10-я защита чемпионского пояса. На счету бразильской спортсменки сразу несколько статистических рекордов UFC.

Ранее о причинах поражение Нуньес высказалась чемпионка Bellator, представительница Бразилии Крис Сайборг.