Появилась первая реакция Кадырова на победу Бетербиева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на победу россиянина Артура Бетербиева, которую он одержал в поединке с американцем Маркусом Брауном на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада).

«Ахмат — сила. Артур — чемпион», — написал Кадыров на своей странице в «Инстаграме».



Бой прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени и завершился в девятом раунде, когда Бетербиев отправил соперника в нокаут.



Бетербиев, являющийся действующим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, выиграл 17-й поединок в карьере. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году.