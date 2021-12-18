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Появилась первая реакция Кадырова на победу Бетербиева

Появилась первая реакция Кадырова на победу Бетербиева
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на победу россиянина Артура Бетербиева, которую он одержал в поединке с американцем Маркусом Брауном на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада).

«Ахмат — сила. Артур — чемпион», — написал Кадыров на своей странице в «Инстаграме».

Бой прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени и завершился в девятом раунде, когда Бетербиев отправил соперника в нокаут.

Бетербиев, являющийся действующим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, выиграл 17-й поединок в карьере. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году.

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