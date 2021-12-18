«Брат на всю жизнь». Хабиб — об Абдель-Азизе
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своём «инстаграме», показав общее фото с известным спортивным менеджером Али Абдель-Азизом.
«Мой брат на всю жизнь», — подписал фотографию Хабиб.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу в бою с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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