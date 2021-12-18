Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уорд: Бетербиев выглядит так, что его можно победить. Желающих сразиться с ним будет много

Уорд: Бетербиев выглядит так, что его можно победить. Желающих сразиться с ним будет много
Комментарии

Знаменитый боксёр Андре Уорд поделился мнением о 36-летнем россиянине Артуре Бетербиеве, который в ночь на 18 декабря мск праздновал победу в бою с американцем Маркусом Брауном. Их поединок прошёл на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада).

«Бетербиев выглядит так, будто его можно победить. Быть может, дело в возрасте, но Артур сегодня пропустил много ударов. Вот увидите, сейчас появится много желающих провести бой с ним», — написал Уорд в своём «твиттере».

Бетербиев, являющийся действующим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, выиграл 17-й поединок в карьере. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году.

Бетербиев вышел под гимн СССР и вырубил американца. Идеальный нокаут! Бетербиев вышел под гимн СССР и вырубил американца. Идеальный нокаут!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021