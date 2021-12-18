Уорд: Бетербиев выглядит так, что его можно победить. Желающих сразиться с ним будет много

Знаменитый боксёр Андре Уорд поделился мнением о 36-летнем россиянине Артуре Бетербиеве, который в ночь на 18 декабря мск праздновал победу в бою с американцем Маркусом Брауном. Их поединок прошёл на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада).



«Бетербиев выглядит так, будто его можно победить. Быть может, дело в возрасте, но Артур сегодня пропустил много ударов. Вот увидите, сейчас появится много желающих провести бой с ним», — написал Уорд в своём «твиттере».



Бетербиев, являющийся действующим чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе, выиграл 17-й поединок в карьере. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году.