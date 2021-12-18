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«На расслабоне». Волков предстал в неожиданном образе в снегу

«На расслабоне». Волков предстал в неожиданном образе в снегу
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Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, разместил новый пост у себя в «инстаграме», где поделился с подписчиками своим фото.

«Пока одни ищут причины, я нахожу возможности! Выезжаю на дачу, чисто побыть на чиле… на расслабоне. Решил не отставать от людей, которые выкладывают фото с отдыха на море!» — подписал Волков фотографию.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Волкова в «Инстаграме».

Последний поединок Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Бой состоялся на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр одержал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

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