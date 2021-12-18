Физиев — дос Аньосу: давай выясним, кто из нас двоих лучший Рафаэль в UFC
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Киргизский боец Рафаэль Физиев, выступающий в лёгкой весовой категории, ответил на предложение бразильца Рафаэля дос Аньоса. Ранее тот выступил с обращением к UFC, сообщив о своей готовности выйти в октагон в любой из двух весовых категорий уже в самое ближайшее время.
«Чемпион, наш бой заслуживает того, чтобы стать главным событием вечера. Давай выясним, кто из нас двоих лучший Рафаэль в UFC», — написал Физиев в своём «твиттере».
Последний бой Дос Аньос провёл в ноябре 2020 года, победив американца Пола Фелдера раздельным решением судей.
Физиев последний поединок провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделлом, одолев его нокаутом в третьем раунде.
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