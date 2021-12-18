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Бетербиев — о рассечении в поединке с Брауном: думаю, я потерял литр крови

Бетербиев — о рассечении в поединке с Брауном: думаю, я потерял литр крови
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал победу, одержанную в поединке с представителем США Маркусом Брауном. Их бой прошёл в ночь на 18 декабря мск на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада).

«Очень непросто продолжать поединок после такого рассечения. Я не видел левым глазом, и из-за этого было трудно драться с левшой — я же не видел его передней руки. Было очень тяжело. Думаю, я потерял литр крови.
Я очень рад, что выступил в Монреале, потому что прожил здесь почти девять лет. Было здорово, но я надеюсь, что мои лучшие бои будут ещё впереди», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Дебют Бетербиева в профессиональном боксе состоялся в 2013 году.

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